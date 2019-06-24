Госстат назвал число безработных украинцев

Количество безработных в Украине в I квартале 2019 года составляло 1,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года сократился на 0,5 п.п. и составил 9,2%.

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При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в I квартале 2019 года составило 16,3 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%, а среди населения трудоспособного возраста - 66,3%.

По методологии Международной организации труда, безработные - лица в возрасте 15-70 лет, которые не имели работы на обследуемой неделе, активно ее искали в течение четырех недель и готовы приступить к работе в течение следующих двух недель.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 300,9 тысяч безработных, что на 10,5 тысяч меньше, чем в апреле 2019 года (311,4 тысяч).

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. грн. Размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.