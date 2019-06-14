Уровень официальной безработицы снижается

Иллюстративное фото (УНИАН)

Количество безработных сократилось на 10 тысяч

В мае 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 300,9 тысяч безработных, что на 10,5 тысяч меньше, чем в апреле 2019 года (311,4 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составило 96,2тысяч (в апреле 90,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в апреле - 3,0).

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. грн. Размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы и общего стажа.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики Украины, официальная безработица составляла 1,3% от населения трудоспособного возраста.

Напомним, по методологии Международной организации труда, количество безработных в Украине в IV квартале 2018 года составляло 1,7 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года сократился на 0,6 п.п. и составил 9,3%.