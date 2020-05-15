Госстат дал первую оценку падения экономики Украины

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

По предварительным данным, ВВП в первом квартале упал на 1,5%

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, по сравнению с IV кварталом падение ВВП составило 0,8%.

В дальнейшем эти данные будут уточняться.

Отметим, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-марте 2020 году сократился на 1,2%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

Автор: Александр Белоус