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Держстат дав першу оцінку падіння економки України

Новини » Фінансова криза 2020     15.05.2020 - 15:10
Держстат дав першу оцінку падіння економки України
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За попередніми даними, ВВП у першому кварталі впав на 1,5%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з IV кварталом падіння ВВП склало 0,8%.

У подальшому ці дані будуть уточнюватися.

Зазначимо, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-березні 2020 році скоротився на 1,2%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться у 2020 році на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році. При цьому світова економіка впаде в 2020 році на 3,0%.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиВВПкризис
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