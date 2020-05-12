Минэкономики оценило глубину падения ВВП Украины в начале года

Фото: коллаж (РБК-Украина)

За первые три месяца 2020 года падение ВВП составило чуть более 1%, но негативные тенденции усиливаются

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-марте 2020 году сократился на 1,2%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В Минэкономики оценивают падение ВВП за первые два месяца года, то есть до введения карантина, на уровне 0,2%.

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Как отмечается в обзоре, пандемия коронавируса, которая спровоцировала изменение трендов развития мировой экономики, существенное падение цен на мировых сырьевых рынках (в частности, нефти, газа и металлов), превентивные меры как в Украине, так и в странах основных торговых партнерах, которые введены с целью остановки распространения COVID-19 на фоне действия влияния сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, будут иметь негативные последствия для производственной сферы, особенно в I полугодии 2020 года

По данным Минэкономики, в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать начальное негативное влияние от распространения в мире COVID-19 (в том числе в связи с логистическими проблемами и уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и введения карантинных мер для сдерживания пандемии в середине страны (в частности запрет пассажирских перевозок всеми видами транспорта и работы учреждений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности, торгового и бытового обслуживания населения (кроме торговли продуктами питания и др.).

По итогам января-марта сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 3,8% (падение на 1,8% в январе-феврале 2020 года).

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"Негативный эффект от пандемии в марте преимущественно ощутили производства, которые зависят от мирового спроса (металлургия и машиностроение). В то время как, наоборот, из-за увеличения спроса увеличилось производство фармацевтической продукции и бытовой химии", - говорится в обзоре.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.