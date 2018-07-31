В Госслужбе занятости рассказали о наиболее востребованных профессиях в Украине

Около 50% безработных с высшим образованием, которые обращаются в центры занятости, хотят получить профессию рабочего

В Государственной службе занятости констатируют наличие квалификационно-профессионального дисбаланса на украинском рынке труда. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и. о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, около 50% безработных с высшим образованием, которые обращаются в центры занятости, выражают желание получить профессию рабочего.

"Мешает рынку труда квалификационно-профессиональный дисбаланс... В Украине так ментально сложилось, что до 80% выпускников школ пытаются поступить в высшие учебные заведения и менее 30% получают профессиональное образование. Зеркально противоположная статистика в Европе... В ком сегодня нуждается рынок труда? Простите, скажу так, как есть. Итак, это электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, столяры... Работники сферы услуг: продавцы, швеи, повара, официанты, охранники, медсестры. Работники сельского хозяйства также достаточно востребованы: трактористы, птицеводы, животноводы, рабочие по обслуживанию сельхозтехники... Нужны также инженеры различных отраслей, фармацевты, не хватает сегодня и учителей в стране", - рассказал он.

Ярошенко также отметил, что наибольшее количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, это дипломированные юристы и экономисты.

"Знаете людей с какими профессиями есть избыток в службе занятости? Экономистов и юристов. На 3 тыс. вакансий экономистов, и то экономисты нужны исключительно профессиональные, а не те, у кого в дипломе записано: "экономист"... Так вот, на 5 тыс. желающих есть менее 3 тыс. вакансий. Эта статистика показательна, что высшая школа не ориентируется на реальные потребности рынка труда в Украине", - сказал и. о. главы Госслужбы занятости.

По его словам, из-за невостребованности некоторых специальностей, безработные с высшим образованием обращаются в службу занятости с желанием получить профессию.

"Около 50% безработных, обращающихся в центры профессионально-технического образования Госслужбы занятости, это те, кто имеет высшее образование, то есть они приходят и, имея высшее образование, переучиваются на рабочие профессии", - сказал Ярошенко.

Для того, чтобы изменить ситуацию, как отметил Ярошенко, Госслужба проводит в школах и детских лагерях отдыха занятия для профориентации.

"В основном, это дети 7-9 классов", - отметил он.

Напомним, в Госслужбе занятости констатируют уменьшение количества неофициально трудоустроенного населения по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в ведомстве заявили о росте количества занятого населения впервые с 2013 года.