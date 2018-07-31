У Держслужбі зайнятості розповіли про найбільш затребувані професії в Україні

Близько 50% безробітних із вищою освітою, які звертаються у центри зайнятості, хочуть здобути професію робітника

У Державній службі зайнятості констатують наявність кваліфікаційно-професійного дисбалансу на українському ринку праці. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, близько 50% безробітних із вищою освітою, які звертаються у центри зайнятості, висловлюють бажання здобути професію робітника.

"Заважає ринку праці кваліфікаційні-професійний дисбаланс... В Україні так ментально склалося, що до 80% випускників шкіл намагаються вступити до вищих навчальних закладів і менше 30% отримують професійну освіту. Дзеркально протилежна статистика у Європі... Кого сьогодні потребує ринок праці? Вибачте, казатиму так, як є. Отже, це електрозварювальники, слюсарі, токарі, пекарі, водії, столяри... Працівники сфери послуг: продавці, швеї, кухарі, офіціанти, охоронці, медсестри. Працівники сільського господарства також достатньо затребувані: трактористи, птахівники, тваринники, робітники з обслуговування сільгосптехніки... Потрібні також інженери різних галузей, фармацевти, не вистачає сьогодні і вчителів у країні", - розповів він.

Ярошенко також зауважив, що найбільша кількість безробітних, які перебувають на обліку у службі зайнятості, це дипломовані юристи та економісти.

"Знаєте людей із якими професіями є надлишок у службі зайнятості? Економістів та юристів. На 3 тис. вакансій економістів… і то економісти потрібні виключно професійні, а не ті, у кого в дипломі записано: "економіст"... Так-от, на 5 тис. бажаючих є менше 3 тис. вакансій. Ця статистика є показовою, що вища школа не орієнтується на реальні потреби ринку праці в Україні", - сказав в. о. голови Держслужби зайнятості.

За його словами, через незатребуваність деяких спеціальностей, безробітні із вищою освітою звертаються до служби зайнятості із бажанням отримати робітничу професію.

"Близько 50% безробітних, які звертаються у центри професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості, це ті, хто має вищу освіту, тобто вони приходять і, маючи вищу освіту, перенавчаються на робітничі професії", - сказав Ярошенко.

Для того, щоб змінити ситуацію, як зазначив Ярошенко, Держслужба проводить у школах та дитячих таборах відпочинку заняття для профорієнтації.

"В основному, це діти 7-9 класів", - зазначив він.

Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості констатують зменшення кількості неофіційно працевлаштованого населення в порівнянні з минулим роком.

Крім того, у відомстві заявили про зростання кількості зайнятого населення вперше з 2013 року.