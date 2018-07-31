В Госслужбе констатируют рост занятости населения впервые с 2013 года

На сегодня доля занятого в Украине население занимает более 55%

В Государственной службе занятости констатируют рост количества занятого населения впервые с 2013 года. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Ярошенко, наблюдается определенная стабилизация на рынке труда в первом полугодии 2018 года. На сегодня количество занятого населения занимает свыше 55%.

"Рост занятости населения у нас, согласно госстатистике, произошел впервые с 2013 года. Количество занятого населения впервые с 2013 года увеличилось на 149 тысяч и сейчас составляет - 55,9%", - сказал он.

Ярошенко добавил, что такой процесс является свидетельством экономического роста страны. В частности, в первом квартале 2018 года, в сравнении с первым кварталом 2017 года, произошел рост ВВП на 3,1%.

Вместе с тем на учете в Госслужбе занятости по состоянию на сегодня находится 304 тыс. человек. Минимальное пособие по безработице на сегодня составляет 544 грн (на сегодня ее получают 25% безработных), а максимальная - 7 048 грн (в этом году получают 5% безработных против 3% в прошлом году).

"Из них с высшим образованием - 47%", - отметил Ярошенко.

Он также отметил, что в крупных городах до 90% лиц, состоящих на учете в центрах занятости - это граждане с высшим образованием.

"В городе Киеве, Одессе, Харькове, то есть, в крупных городах, даже в Сумах и во Львове, с высшим образованием в центрах занятости на теперь пепебувають от 85% до 90%", - сказал Ярошенко.

Напомним, как писало РБК-Украина 30 июля 2018 года, с начала 2018 года из Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с опытом военной службы. Основной причиной увольнения военнослужащих являются низкие зарплаты.