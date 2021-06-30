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Госслужащим - экзамен, кино и развлекательные мероприятия на украинском: что изменит "языковый закон"

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 15:42
Госслужащим - экзамен, кино и развлекательные мероприятия на украинском: что изменит "языковый закон" Фото: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень (фото: facebook.com/taras.kremin)
Автор: Мария Кучерявец

16 июля вступают в силу новые статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Госслужащих будут проверять на знание государственного языка, а развлекательные мероприятия и иностранные фильмы должны выполняться на украинском.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире "Украинского радио" объяснил, какие изменения ожидают украинцев.

"С 16 июля украинской станет больше и в информационном пространстве, в сфере культуры и на телевидении - во всех сферах общественной жизни",- сказал он.

Так, в соответствии с положениями "языкового закона", предусмотрено:

  • обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно. Если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз можно сдать экзамен повторно;
  • все развлекательные мероприятия (концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия) должны выполняться на украинском языке, в том числе и сопровождение. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом;
  • распространение и демонстрирование фильмов на государственном языке. Демонстрация иностранных фильмов субтитрами в кинотеатрах разрешается только, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестиваля, иноязычные представления должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров или иным способом;
  • государственным языком должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях;
  • выдавать государственным языком не менее 50% названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении должна составлять не менее 50%.

"Еще ряд важных норм касается языка распространения и демонстрации фильмов, а также сферы книгоиздания и книгораспространения",- отметил Тарас Кремень.

Напомним, "языковой закон" в Украине был принят 25 апреля 2019 года.

Однако некоторые его нормы по использованию государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой

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