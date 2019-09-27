Госсекретаря США вызвали в суд из-за ситуации с Трампом и Зеленским

Комитет Палаты представителей по иностранным делам вызвал в суд госсекретаря Майка Помпео с документами, касающимися взаимодействия президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает Politico.

В рамках расследования о возможности импичмента Трампа от Помпео потребовали предоставить документы до 4 октября. Также комитет планирует присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

Сообщается, что Волкер договаривался с личным адвокатом Трампа о встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также с послом США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности.

"Документы, вызванные в суд, должны быть частью запроса об импичменте и распространяться среди комитетов. Ваш отказ или отказ выполнить запрос в суд является доказательством препятствия для запроса Палаты представителей об импичменте", - говорится в письме к Помпео.

Его подписали председатель Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель комитета по надзору палаты Элайджа Каммингс.

Показания должны состояться между 2 и 10 октября, в то время как Конгресс будет на двухнедельном перерыве.

Напомним, ранее из опубликованной жалобы сотрудника разведки США стало известно, что высокопоставленные представители Белого дома пытались скрыть все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал причиной объявления начала процедуры импичмента президента США. 27 сентября 222 члена Палаты представителей США поддержали процедуру импичмента Трампа. Теперь этот вопрос будет направлен в Сенат. Чтобы принять решение об отставке Сенату необходимо две трети голосов.