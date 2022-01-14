Госсекретарь США: Мы не ожидали прорывов от переговоров с Москвой

В частности, Блинкен заявил, что США не "ожидали прорывов" в ходе встреч, которые, по его словам, "на данный момент" нельзя назвать настоящими переговорами.

"Мы поделились с русскими нашей глубокой обеспокоенностью в связи действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем... тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами", - рассказал Блинкен, уточнив, что продолжение диалога состоится только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь уточнил, что Вашингтон предоставил Москве два варианта действий – дипломатический диалог или конфронтация с агрессией.

"Если они пойдут по этому пути, это будет иметь серьезные последствия... Я не буду уточнять, что мы сделаем [в ответ], скажу только, что если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше", - заявил Блинкен, подчеркнув, что планируемая реакция на возможную агрессию со стороны России "выйдет далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году".

Блинкен также отметил, что "президент Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа", поэтому нападение на Украину под вопросом, однако за последние пару месяцев США, их союзники и партнеры смогли разработать скоординированные способы, с помощью которых западная коалиция сможет ответить на действия, предпринятые Россией.

Кроме того, Блинкен заявил, что если РФ решит выйти из переговорного процесса, то "это будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии". При этом США готовы к любому варианту развития событий.