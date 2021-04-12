Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО действия России возле границы Украины

Украинская разведка прогнозирует, что Россия завершит перебрасывать свои войска к украинской границе в конце апреля. Накануне в разведке предупреждали, что Россия готова к полномасштабному обострения ситуации на Донбассе и может попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также они обсудили перспективы мирного урегулирования в Афганистане, а также планы относительно будущего саммита НАТО.

Как рассказали в Госдепе, Блинкен и Столтенберг подчеркнули немедленную необходимость прекращения Россией "агрессивного военного накопления" вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Напомним, завтра в Брюсселе должна состояться встреча главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с генсеком НАТО. Кулеба и Столтенберг обсудят стягивание российских войск к границе с Украиной. В это время в Брюсселе будет находиться глава Госдепа.

Добавим, в Кабмине уверяют, что несмотря на накопление российских войск вблизи украинской границы, полномасштабной войны в Украине не будет.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к вторжению России.