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Держсекретар США обговорив з генсеком НАТО дії Росії біля кордону України

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дії Росії поблизу кордону України. Розмова відбулася напередодні поїздки Блінкена в Брюссель.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Як розповіли в Держдепі, Блінкен та Столтенберг наголосили на негайній необхідності припинення Росією "агресивного військового накопичення" вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

Також вони обговорили перспективи мирного врегулювання в Афганістані, а також плани щодо майбутнього саміту НАТО.

Українська розвідка прогнозує, що Росія завершить перекидати свої війська до українського кордону наприкінці квітня. Напередодні в розвідці попереджали, що Росія готова до повномасштабного загострення ситуації на Донбасі та може спробувати просунутися вглиб території України.

Нагадаємо, завтра в Брюсселі має відбутися зустріч глави українського МЗС Дмитра Кулеби з генсеком НАТО. Кулеба та Столтенберг обговорять стягування російських військ до кордону з Україною. В цей час у Брюсселі перебуватиме глава Держдепу.

Додамо, у Кабміні запевняють, що попри накопичення російських військ поблизу українського кордону, повномасштабної війни в Україні не буде.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до вторгнення Росії.

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Новини України НАТОСполучені Штати АмерикиЄнс Столтенбергагресія РФ
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