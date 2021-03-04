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Госсекретарь США назвал восемь основных целей администрации Байдена

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 00:46
Госсекретарь США назвал восемь основных целей администрации Байдена Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Государственный секретарь США Энтони Блинкен описал стратегию внешней политики Соединенных Штатов. Он назвал восемь основных целей администрации президента Джо Байдена.

Об этом пишет "Голос Америки".

По словам Блинкена, во внешней политике США приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства. Он также назвал основные цели новой администрации США:

  1. преодолеть COVID-19 и усилить глобальную охрану здоровья;
  2. предотвратить экономический кризис и построить более стабильную и более инклюзивную глобальную экономику;
  3. обновить мощь демократии в США, а затем в мире;
  4. создать гуманную и эффективную систему иммиграции;
  5. оживить отношения с союзниками и партнерами;
  6. преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики";
  7. обеспечить лидерство США в сфере технологий;
  8. решить “крупнейшее геополитическое испытания 21 века” - отношения с Китаем.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена не считает Россию главным геополитическим противником в 21 веке.

Как известно, Блинкин также заявлял, что США больше не будут "продвигать демократию" с помощью военных операций.

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