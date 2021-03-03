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"Это не работает": США больше не будут продвигать демократию силой

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 19:33
"Это не работает": США больше не будут продвигать демократию силой Фото: Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты отказываются от политики свержения недемократических режимов силой и больше не будут "продвигать демократию" при помощи военных операций. Прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

"Мы не будем насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", - заявил Блинкен.

Отметим, что Соединенные Штаты проводят военные операции в Ираке, Ливии, Сирии.

Напомним, ранее в иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар.

Кроме того, ранее представитель международной коалиции по борьбе с ИДИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.

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