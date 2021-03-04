Держсекретар США назвав вісім основних цілей адміністрації Байдена
Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Державний секретар США Ентоні Блінкен описав стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він назвав вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.
Про це пише "Голос Америки".
За словами Блінкена, в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Він також назвав основні цілі нової адміністрації США:
- подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров’я.
- відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку.
- оновити міць демократії в США, а відтак у світі.
- створити гуманну та ефективну систему імміграції.
- пожвавити відносини із союзниками та партнерами.
- подолати кліматичну кризу та стимулювати використання “зеленої енергетики”.
- забезпечити лідерство США в сфері технологій.
- вирішити “найбільше геополітичне випробування 21 століття” - відносини з Китаєм.
Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті.
Як відомо, Блінкін також заявляв, що США більше не будуть "просувати демократію" за допомогою військових операцій.