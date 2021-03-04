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Держсекретар США назвав вісім основних цілей адміністрації Байдена

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 00:46
Держсекретар США назвав вісім основних цілей адміністрації Байдена Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Державний секретар США Ентоні Блінкен описав стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він назвав вісім основних цілей адміністрації президента Джо Байдена.

Про це пише "Голос Америки".

За словами Блінкена, в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Він також назвав основні цілі нової адміністрації США:

  1. подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров’я.
  2. відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку.
  3. оновити міць демократії в США, а відтак у світі.
  4. створити гуманну та ефективну систему імміграції.
  5. пожвавити відносини із союзниками та партнерами.
  6. подолати кліматичну кризу та стимулювати використання “зеленої енергетики”.
  7. забезпечити лідерство США в сфері технологій.
  8. вирішити “найбільше геополітичне випробування 21 століття” - відносини з Китаєм.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті.

Як відомо, Блінкін також заявляв, що США більше не будуть "просувати демократію" за допомогою військових операцій.

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