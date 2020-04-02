В Госрезерве заявили о захвате неизвестными главного офиса

Фото: здание главного офиса Госрезерва (rezerv.gov.ua)

Неизвестные повредили технику и имущество ведомства

Сегодня, 2 апреля, неизвестные лица ворвались в главный офис Государственного агентства резерва в Киеве и захватили помещение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

По данным ведомства, утром более 20 неизвестных лиц без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва. Неизвестные повредили государственное имущество, оргтехнику. Также в ведомстве не исключают возможного заражения работников коронавирусом.

"После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства" - рассказали в ведомстве.

В Госрезерве связывают инцидент с попыткой некоторых политических сил заблокировать работу агентства, ведь теперь офис необходимо закрыть на карантин, что может привести к блокированию работы государственного органа.

"На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", - добавили в учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что Госрезерв передаст пищевые продукты в несколько областей Украины. Агентство получило официальные запросы от областных государственных администраций.