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У Держрезерві заявили про захоплення невідомими головного офісу

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 15:06
У Держрезерві заявили про захоплення невідомими головного офісу
Фото: будівля головного офісу Держрезерву (rezerv.gov.ua)

Невідомі понівечили техніку та майно відомства

Сьогодні, 2 квітня, невідомі особи увірвалися до головного офісу Державного агенства резерву в Києві та захопили приміщення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держрезерву.

За даними відомства, вранці понад 20 невідомих осіб без засобів індивідуального захисту увірвалися у приміщення Держрезерву. Невідомі понівечили державне майно, оргтехніку. Також у відомстві не виключають можливого зараження працівників коронавірусом.

"Після від’їзду патрульних невідомі, оминувши охорону, спробували увірватися до кабінетів Держрезерву, в яких на той час знаходилися чергові працівники, які забезпечують діяльність агентства в період карантину. Окрім того, невідомі, зламавши двері, спробували потрапити до кабінету голови агентства", - розповіли у відомстві.

У Держрезерві пов'язують інцидент зі спробою деяких політичних сил заблокувати роботу агентства, адже тепер офіс необхідно закрити на карантин, що може призвести до блокування роботи державного органу.

"На питання представника Держрезерву, чим обумовлені такі радикальні дії, невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски. Що стосується масок, то Держрезерв передав усі 9 млн 986 тис. масок Міністерству охорони здоров’я, яке займається їх розподілом", - додали в установі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держрезерв передасть харчові продукти у декілька областей України. Агентство отримало офіційні запити від обласних державних адміністрацій.

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