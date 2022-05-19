Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приостановили: обнародовано постановление Кабмина

Госрегулирование цен действовало в Украине с мая 2021 года. В последние недели в Украине возник острый дефицит топлива, а расхождение между фиксированной ценой, установленной правительством, и рыночной, привело к появлению черного рынка.

Так, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не могла превышать 39,86 гривен за литр, дизельного топлива - 42,31 гривен за литр. Однако бензин можно было купить по 60 гривен и выше.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко сообщила, что правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Она ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

Свириденко заявила, что Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы максимально наполнить рынок.

По ее мнению, тот факт, что в Украине было государственное регулирование, дало возможность определенное время сдерживать рост цены.

"Мы хотим дать возможность всем операторам завезти ресурс, который есть на рынке Европы, вне рынка Европы для того, чтобы максимально наполнить рынок ресурсом. Это основная наша цель, поэтому и сняли госрегулирование, чтобы ресурс в максимальном количестве был завезен в Украину", - сказала она.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулировало розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.