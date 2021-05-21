Госрегистратор лишил "Одесскую юридическую академию" недвижимости на 116 млн гривен

Государственного регистратора уличили во внесении изменений в госреестр на основании поддельных документов. В результате его действий "Одесская юридическая академия" лишилась недвижимости на 116 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе следствия было установлено, что в 2018 году госрегистратор на основании поддельных документов внес изменения в государственный реестр имущественных прав, отменяющий право "Одесской юридической академии" и частной компании на ряд объектов недвижимости. Позднее их незаконно перерегистрировали на коммерческую структуру. Своими действиями госрегистратор нанес академии убытков более чем на 116 млн гривен. Ему сообщили о подозрении сразу после его возвращения в Украину на территории одесского аэропорта. Мужчине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.