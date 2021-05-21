Держреєстратор позбавив "Одеську юридичну академію" нерухомості на 116 млн гривень

Державного реєстратора викрили у внесенні змін до держреєстру на підставі підроблених документів. В результаті його дій "Одеська юридична академія" позбулася нерухомості на 116 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
В ході слідства було встановлено, що в 2018 році Держреєстратор на підставі підроблених документів вніс зміни до Державного реєстру майнових прав, що скасовує право "Одеської юридичної академії" і приватної компанії на ряд об'єктів нерухомості. Пізніше їх незаконно перереєстрували на комерційну структуру.
Своїми діями Держреєстратор завдав Академії збитків більш ніж на 116 млн гривень. Йому повідомили про підозру відразу після його повернення в Україну на території Одеського аеропорту. Чоловікові інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.
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