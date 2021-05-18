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Судью в Донецкой области уличили в мошенничестве: обещал помочь с судебным решением

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Донбасс, Вторник 18 мая 2021 17:26
Судью в Донецкой области уличили в мошенничестве: обещал помочь с судебным решением Фото: задержание судьи в Донецкой области (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали судью Донецкого окружного административного суда по подозрению в мошенничестве. Он предложил директору частного предприятия за деньги "договориться" в Верховном суде Украины по решению хозяйственного спора.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Судья оценил свои услуги в 34 тысячи долларов. Его задержали в момент получения части оплаты - 30 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Уголовное дело в отношении судьи возбуждено по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В случае доказательства его вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: задержание судьи в Донецкой области (dbr.gov.ua)

Напомним, 17 мая Служба безопасности Украины задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.

Отметим, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

РБК-Украины писало, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

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