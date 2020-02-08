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Госпредприятию "Харьков-Арена" передадут имущество Курченко по "Металлисту"

Новости » Общество     08.02.2020 - 11:43
Госпредприятию "Харьков-Арена" передадут имущество Курченко по "Металлисту"
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского

В Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Сообщается, что директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского.

"Деятельность предприятия направлена ​​на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Напомним, в начале января конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. В частности, государству вернули помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу

Также РБК-Украина писало, что Верховный суд привлек Службу безопасности Украины к участию в деле относительно применения персональных санкций в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

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