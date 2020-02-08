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Держпідприємству "Харків-Арена" передадуть майно Курченко по "Металісту"

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 11:43
Держпідприємству "Харків-Арена" передадуть майно Курченко по "Металісту"
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Директором "Харків-Арени" призначили Дмитра Білоцерківського

У Харкові створили державне підприємство "Харків-Арена", яке отримає в управління конфісковане майно футбольного клубу "Металіст" олігарха-втікача Сергія Курченко у Харкові та селищі Високе. Про це йдеться у відповідному розпорядженні голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Повідомляється, що директором "Харків-Арени" призначили Дмитра Білоцерківського.

"Діяльність підприємства спрямована на організацію та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих і культурно-масових заходів, надання послуг, пов'язаних з фізкультурно-оздоровчої та спортивної сферах, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом", - говориться в статуті ДП "Харків-Арена".

Нагадаємо, на початку січня конфісковане майно олігарха-втікача Сергія Курченко в Харкові та селищі Високе було повернуто в державну власність. зокрема, державі повернули приміщення на стадіоні "Металіст" та тренувальну базу

Також РБК-Україна писало, що Верховний суд залучив Службу безпеки України до участі в справі щодо застосування персональних санкцій щодо олігарха Сергія Курченко.

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Новини України ХарківМеталлистСергій КурченкоХарків
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