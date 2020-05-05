ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Госпогранслужбе выздоровели от COVID-19 трое человек, 14 - болеют

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 15:05
В Госпогранслужбе выздоровели от COVID-19 трое человек, 14 - болеют
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Всего заболели коронавирусом 18 пограничников

В Государственной пограничной службе Украины выздоровели еще трое сотрудников от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что на данный момент болеют COVID-19 14 пограничников. Таким, образом за прошлые сутки не было подтверждено ни одного заболевания в ГПСУ.

"Прошли сутки значительно улучшили статистику заболеваемости COVID-19 в Госпогранслужбы. Двойным ПЦР-тестированием подтвержден факт выздоровления трех пограничников. Всего зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной болезни военнослужащих и работников ведомства. На сегодня 14 из них находятся на лечении, выписаны - 4", - отметили в Госпогранслужбе.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Так, за 4 мая подтвердили заражение у 366 человек. Всего в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19.

Также сообщалось, что за вчера умерли 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных случаев в стране составляет 316.

В Ивано-Франковской области заразились COVID-19 более 230 медиков Индия передала Украине препарат от коронавируса
Новости Украины Государственная пограничная службаКоронавирус
News
On Top