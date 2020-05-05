В Госпогранслужбе выздоровели от COVID-19 трое человек, 14 - болеют

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Всего заболели коронавирусом 18 пограничников

В Государственной пограничной службе Украины выздоровели еще трое сотрудников от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что на данный момент болеют COVID-19 14 пограничников. Таким, образом за прошлые сутки не было подтверждено ни одного заболевания в ГПСУ.

"Прошли сутки значительно улучшили статистику заболеваемости COVID-19 в Госпогранслужбы. Двойным ПЦР-тестированием подтвержден факт выздоровления трех пограничников. Всего зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной болезни военнослужащих и работников ведомства. На сегодня 14 из них находятся на лечении, выписаны - 4", - отметили в Госпогранслужбе.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Так, за 4 мая подтвердили заражение у 366 человек. Всего в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19.

Также сообщалось, что за вчера умерли 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных случаев в стране составляет 316.