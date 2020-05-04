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В Украине коронавирус выявили еще у троих пограничников

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 15:37
В Украине коронавирус выявили еще у троих пограничников
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Всего COVID-19 подтвержден у 17 пограничников

За прошедшие сутки, 3 мая, подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом среди сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что все новые случаи заболевания выявлены у пограничников в Одесской области.

"В подразделениях, провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности, в частности, и о направлении на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, который контактировал с больными", - сообщили в ГПСУ.

Всего по состоянию на 4 мая на лечении от коронавируса находятся 17 пограничников, 1 выздоровели. Более 300 сотрудника ГПСУ находятся под наблюдением медиков.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки подтвердили коронавирус у двоих военнослужащих ВСУ. Всего на данный момент лечатся от COVID-19 48 военных.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев коронавируса. Всего за 3 мая выявили 418 новых заболеваний, что на 84 случая меньше, чем 2 мая. Общее количество инфицированных выросло до 12 331.

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