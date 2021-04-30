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В Госпогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на майские праздники

Автор: Анастасия Рокитна

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как будут работать КПВВ на Донбассе на период майских праздников. Изменений в работе КПВВ не будет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, работа пунктов пропуска остается без изменений.

"Изменений в работе КПВВ правительством или штабом ООС не определялось. Фактически все подконтрольные украинской власти КПВВ работают. Пограничники там находятся и готовы к пропуску граждан", - сообщил он в комментарии изданию.

Вместе с тем, он отметил, что подконтрольные России незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать дорожные коридоры.

"Фактически ежедневно пересекать линии разграничения граждане могут исключительно через КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные дни, как правило в понедельник и пятницу, через КПВВ "Новотроицкое", - сообщил он.

Демченко прокомментировал информацию со стороны боевиков о возможной остановке работы пункта пропуска "Станица Луганская" и отметил, что КПВВ постоянно работал и оформление людей осуществлялось в соответствии с нормами украинского законодательства.

"Был определенный период сбой в работе приложения "Вдома", через который происходит самоизоляция. Пока это приложение не работало, то люди и не могли пересечь линию разграничения. Потому что он не был у них установлен на телефоне", - отметил он.

Напомним, в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы на Пасху.

Раньше СБУ предупредила украинцев о вероятности российских диверсий на Пасху.

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