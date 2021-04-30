В Госпогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на майские праздники

По его словам, работа пунктов пропуска остается без изменений.

"Изменений в работе КПВВ правительством или штабом ООС не определялось. Фактически все подконтрольные украинской власти КПВВ работают. Пограничники там находятся и готовы к пропуску граждан", - сообщил он в комментарии изданию.

Вместе с тем, он отметил, что подконтрольные России незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать дорожные коридоры.

"Фактически ежедневно пересекать линии разграничения граждане могут исключительно через КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные дни, как правило в понедельник и пятницу, через КПВВ "Новотроицкое", - сообщил он.

Демченко прокомментировал информацию со стороны боевиков о возможной остановке работы пункта пропуска "Станица Луганская" и отметил, что КПВВ постоянно работал и оформление людей осуществлялось в соответствии с нормами украинского законодательства.

"Был определенный период сбой в работе приложения "Вдома", через который происходит самоизоляция. Пока это приложение не работало, то люди и не могли пересечь линию разграничения. Потому что он не был у них установлен на телефоне", - отметил он.