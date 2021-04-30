У Держприкордонслужбі розповіли про роботу КПВВ на Донбасі на травневі свята

За його словами, робота пунктів пропуску лишається без змін.

"Змін в роботі КПВВ урядом або штабом ООС не визначалось. Фактично всі підконтрольні українській владі КПВВ працюють. Прикордонники там знаходяться і готові до пропуску громадян", - повідомив він в коментарі виданню.

Разом з тим, він зазначив, що підконтрольні Росії незаконні збройні формування продовжують блокувати дорожні коридори.

"Фактично щоденно перетинати лінії розмежування громадяни можуть виключно через КПВВ "Станиця Луганська" і в окремі дні, як правило понеділок та п'ятниця, через КПВВ "Новотроїцьке", - повідомив він.

Демченко прокоментував інформацію зі сторони бойовиків про можливу зупинку роботи пункта пропуску "Станиця Луганська" і зазначив, що КПВВ постійно працював і оформлення людей здійснювалось у відповідності до норм українського законодавства.

"Був певний період збій в роботі додатку "Вдома", через який відбувається самоізоляція. Поки цей додаток не працював, то люди і не могли перетнути лінію розмежування. Бо він не був у них встановлений на телефоні", - зазначив він.