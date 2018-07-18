В Госпогранслужбе рассказали о количестве правонарушений во время выезда с детьми заграницу

Причинами пропусков были, в частности, отсутствие разрешений на вывоз детей от одного из супругов

С начала 2018 года года сотрудники Государственной пограничной службы Украины во Львовской области помешали незаконному вывозу более 260 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, с начала года на участке Львовского пограничного отряда правоохранители помешали незаконному вывозу из Украины более 260 детей.

"Причинами пропусков были отсутствие разрешений на вывоз детей от одного из супругов или предъявление поддельных документов", - говорится в сообщении.

Отметим, в июне 2018 года Министерство юстиции Украины ввело новую норму, согласно которой разрешается выезжать за границу с ребенком одному из родителей, с кем проживает ребенок, без разрешения другого из родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 100 тысячам человек, которые имеют долги по выплате алиментов, запрещен выезд заграницу.