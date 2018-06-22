Мін'юст дозволить виїжджати за кордон з дитиною одному із батьків без дозволу іншої сторони

Також той з батьків, хто не живе з дитиною, матиме змогу частіше з нею бачитись

Міністерство юстиції України вводить нову норму, згідно з якою дозволяється виїжджати за кордон з дитиною одному із батьків, з ким проживає дитина, без дозволу іншого з батьків. Про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми вводимо абсолютно європейську норму, коли той з батьків, з ким проживає дитина, може виїжджати за кордон до 1 місяця з дитиною без дозволу другого з батьків. Раніше саме надання такого дозволу було інструментом шантажу з боку одного з батьків", - зазначив Петренко.

Ми вводимо абсолютно європейську норму, коли той з батьків, з ким проживає дитина, може виїжджати за кордон до 1 місяця з дитиною без дозволу другого з батьків. Раніше саме надання такого дозволу було інструментом шантажу одного з боку одного з батьків#ПРЯМА_МОВА #MinJust4U — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 22, 2018

Він також додав, що це є однією із новацій законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває". Ще одне з важливих нововведень - той з батьків, хто не живе з дитиною, матиме змогу частіше з нею бачитись.

Нагадаємо, раніше Петренко повідомляв, що із початку 2018 року Міністерство юстиції України стягнуло із боржників по аліментах 1,6 млрд гривень.