В Держприкордонслужбі розказали про кількість правопорушень під час виїзду з дітьми закордон

Новини Суспільство 18.07.2018 - 01:49
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Причинами не пропусків були, зокрема,  відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя

З початку 2018 року року співробітники Державної прикордонної служби Укрїни у Львівській області завадили незаконному вивозу понад 260 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, з початку року на ділянці Львівського прикордонного загону правоохоронці завадили незаконному вивезенню з України понад 260 дітей.

"Причинами не пропусків були відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя або пред’явлення підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у червні 2018 року Міністерство юстиції України ввело нову норму, згідно з якою дозволяється виїжджати за кордон з дитиною одному із батьків, з ким проживає дитина, без дозволу іншого з батьків.

Нагадаємо, раніше повыдомлялося, що майже 100 тисячам осіб, які мають борги по виплаті аліментів, заборонено виїзд закордон.

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Теги:  Львів,  Государственная пограничная служба,  Львовская область,  дети,  нарушения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС