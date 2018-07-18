В Держприкордонслужбі розказали про кількість правопорушень під час виїзду з дітьми закордон

Причинами не пропусків були, зокрема, відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя

З початку 2018 року року співробітники Державної прикордонної служби Укрїни у Львівській області завадили незаконному вивозу понад 260 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, з початку року на ділянці Львівського прикордонного загону правоохоронці завадили незаконному вивезенню з України понад 260 дітей.

"Причинами не пропусків були відсутність дозволів на вивіз дітей від одного з подружжя або пред’явлення підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у червні 2018 року Міністерство юстиції України ввело нову норму, згідно з якою дозволяється виїжджати за кордон з дитиною одному із батьків, з ким проживає дитина, без дозволу іншого з батьків.

Нагадаємо, раніше повыдомлялося, що майже 100 тисячам осіб, які мають борги по виплаті аліментів, заборонено виїзд закордон.