Майже 100 тис. божникам по виплаті аліментів заборонено виїзд за кордон, - Петренко

Кожне четверте рішення суду в Україні стосується стягнення аліментів

Майже 100 тисячам осіб, які мають борги по виплаті аліментів, заборонено виїзд закордон. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі "5 каналу".

Крім того, ще 900 тис. божникам по виплаті аліментів заборонено кермування транспортними засобами та понад 80 тис. отримали заборону на користування зброєю та полювання.

"Так само ми ввели суспільно корисні роботи. Це для тих, хто умовно кажучи, не має нічого офіційного і легальних доходів. І вже, до речі, в Києві вчора вперше Солом’янський суд виніс рішення та направив такого горе-батька на 150 годин суспільно-корисних робіт, а по всій Україні ми склали вже понад вісім тисяч протоколів. Вже там перших декількасот такого роду боржників будуть, я думаю, прибирати вулиці і робити якусь іншу корисну роботу для громад, а гроші від їхньої роботи будуть направлятися на рахунок дитини", - додав Петренко.

Також Петренко зазначив, що кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів.

"Приблизними підрахунками, три мільйони дітей живуть у неповних сім'ях і мають право або отримають аліменти. Це величезна кількість маленьких українців, які себе не можуть захистити", - сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що від часу набуття чинності закону про посилення відповідальності за несплату аліментів у розшук оголошено понад 7,5 тис. боржників.