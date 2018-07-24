З початку операції "Кордон-2018" виявлено понад 1 тис. потенційних мігрантів

Також прикордонники затримали 175 незаконних мігрантів

За 4 місяці, з початку проведення операції "Кордон-2018", співробітниками Держприкордонслужби було виявлено понад 1 тисячу потенційних мігрантів та вилучено більше 1,05 мільйона пачок сигарет. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПСУ.

Так, повідомляється про затримання 175 незаконних мігрантів в період з квітня по липень 2018 року.

"Не пропустили через державний кордон понад 1 тис. потенційних нелегалів та виявили більше 2 тисяч порушників державного кордону і прикордонного режиму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у відомстві, за цей період ГПСУ виявила та вилучила 400 л спирту, понад 1,05 мільйона пачок сигарет, близько 70 кг наркотичних засобів, майже 40 одиниць зброї і понад 1 тисячу одиниць боєприпасів, а також більше 80 кг бурштину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, було затримано майже 1,6 тис. порушників.

Також повідомлялося, що прикордонники з початку року виявили майже 700 розшукуваних Інтерполом осіб.