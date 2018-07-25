У ДПСУ констатували збільшення кількості нелегальних мігрантів на 22%

Протягом півроку в Україні стався сплеск нелегальної міграції

Кількість нелегальних мігрантів в Україні зросла на 22% у першій половині 2018 року. Про це сьогодні, 25 липня 2018, під час прес-конференції: "Гібридна блокада Азовського моря: поточний стан, можливі сценарії та засоби протидії" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, зростання кількості нелегальних мігрантів спостерігається як на каналах легального, так і нелегального в’їзду. Водночас, Слободян зазначив, що це не критична кількість.

"За перше півріччя цього року ми вже спостерігаємо збільшення кількості незаконних мігрантів, як на каналах легального, так і нелегального в’їзду, десь близько на 22%. Ми не є країною-постачальником незаконних мігрантів до Европейського союзу, але це вже тенденція і до подальшого збільшення незаконних мігрантів потрібно готуватися, щоб мати можливість попередити", - додав Слободян.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року у Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією прикордонники відділу "Гірськ" затримали десятьох нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії.