Госпогранслужба не знает, пересекал ли судья Чаус украинскую границу

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что не знает, пересекал ли украинскую границу похищенный в Молдове судья Николай Чаус. В МВД Молдовы заявили, что организаторы похищения выехали в Украину.
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
"Такой информации у меня лично нет. Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам", - заявил он.
Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.
До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.
Президент Молдовы Майя Санду после новости о похищении Чауса потребовала немедленных действий от местного МВД.
Молдавские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению Чауса. По их данным, организаторы преступления уже сбежали в Украину.
Добавим, что в середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.