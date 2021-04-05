Держприкордонслужба не знає, чи перетинав суддя Чаус український кордон

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не знає, чи перетинав український кордон викрадений у Молдові суддя Микола Чаус . У МВС Молдови заявили, що організатори викрадення виїхали в Україну.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Такої інформації у мене особисто немає. Зазначу, що згідно з законодавством ми не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам", - заявив він.

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.