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Держприкордонслужба не знає, чи перетинав суддя Чаус український кордон

Автор: Дмитро Левицький

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не знає, чи перетинав український кордон викрадений у Молдові суддя Микола Чаус. У МВС Молдови заявили, що організатори викрадення виїхали в Україну.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Такої інформації у мене особисто немає. Зазначу, що згідно з законодавством ми не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам", - заявив він.

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.

Президент Молдови Майя Санду після новини про викрадення Чауса вимагала негайних дій від місцевого МВС.

Молдавські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до викрадення Чауса. За їх даними, організатори злочину вже втекли в Україну.

Додамо, що в середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

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Новини України Государственная пограничная службаНиколай Чаус
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