Госпогранслужба задержала очередную группу нелегалов во Львовской области

Нелегалы оказались родом из Ирака, Ливана и Афганистана

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) Львовского отряда задержали сегодня ночью, 22 июля, 6 нелегальных мигрантов, которые пытались пробираться в страны Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, иностранцы приехали в приграничье двумя автомобилями такси.

"Пограничный наряд во время проверки транспортных средств на автодороге недалеко от границы обнаружил в них, кроме водителей, четырех мужчин. Они назвались гражданами Ирака, Ливана и Афганистана", - говорится в сообщении.

Фото: нелегалы из Ирака, Ливана и Афганистана

Как сообщается, при этом только ливанец имел при себе документы, а иракцы представили копии загранпаспортов.

В настоящее время, задержанные мужчины находятся в пограничном подразделении, где устанавливаются все обстоятельства их путешествия.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники государственной пограничной службы Украины Чопского отряда сегодня ночью, 22 июля, обнаружили гражданина Марокко, который планировал втайне пробраться в страны Европейского союза.

Также сообщалось, что пограничники задержали на украинско-польской границе двух граждан, которые пытались нелегально пересечь государственную границу. Задержанными оказались граждане Турции, мужчины 1979 и 1988 годов рождения. Им будет запрещен въезд в Украину и возвращены в страны происхождения.

Отметим, как писало ранее РБК-Украина, с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.