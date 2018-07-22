Держприкордонслужба затримала чергову групу нелегалів у Львівській області

Нелегали виявилися родом із Іраку, Лівану та Афганістану

Співробітники Державної прикордонної служби (ДПСУ) Львівського загону затримали сьогодні вночі, 22 липня, 6 нелегальних мігрантів, які намагалися пробиратися в країни Європейський союз (ЄС). Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, іноземці приїхали в прикордоння двома автомобілями таксі.

"Прикордонний наряд під час перевірки транспортних засобів на автодорозі неподалік кордону виявив в них, окрім водіїв, чотирьох чоловіків. Вони назвалися громадянами Іраку, Лівану та Афганістану", - йдеться у повідомлення.

Фото: нелегали з Іраку, Лівану та Афганістану

Як повідомляється, при цьому тільки ліванець мав при собі документи, а іракці представили копії закордонних паспортів.

Наразі, затримані чоловіки перебувають у прикордонному підрозділі, де встановлюються всі обставини їх подорожі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники державної прикордонної служби України Чопського загону сьогодні вночі, 22 липня, виявили громадянина Марокко, який планував потай пробратися в країни Європейського союзу.

Також повідомлялося, що прикордонники затримали на українсько-польському кордоні двох громадян, які намагалися нелегально перетнути державний кордон. Затриманими виявились громадяни Туреччини, чоловіки 1979 та 1988 років народження. Їм буде заборонено в’їзд в Україну та повернуто до країни походження.

Зазначимо, як писало раніше РБК-Україна, з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.