Господарський кодекс України втратив чинність: що змінеться

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Господарський кодекс, ухвалений ще у 2003 році як альтернатива проєвропейському Цивільному кодексу, фактично втратив актуальність і перетворився на документ, що здебільшого складається з відсилочних норм.

Перехідний період

З 28 серпня стартує трирічний перехідний період. В цей термін окремі положення Господарського кодексу залишатимуться чинними.

Протягом перших шести місяців цього періоду всі державні підприємства мають бути реорганізовані у акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі стовідсотковою державною власністю.

У випадку, якщо уповноважений орган не ухвалить рішення щодо трансформації чи ліквідації державного підприємства, уряд зобов’язаний передати його єдиний майновий комплекс Фонду держмайна. Саме Фонд визначатиме подальшу долю такого підприємства.

Що ще зміниться

Закон також передбачає реформу інститутів господарського відання та оперативного управління, які раніше визначали правовий режим майна державних підприємств. Після завершення змін залишаться лише дві форми: право власності та узуфрукт (безоплатне володіння і користування державним майном).

Із моменту набуття чинності законом більше не можна буде створювати юридичні особи у формах державних чи комунальних підприємств (комерційних, некомерційних, казенних), спільних комунальних підприємств, приватних підприємств, дочірніх структур, підприємств іноземних компаній чи організацій громадян (релігійних, профспілкових, кооперативних).

Таким чином, Україна переходить на спрощену модель організаційно-правових форм, де залишаються сучасні корпоративні структури — акціонерні товариства, ТОВ та інші, що відповідають європейським стандартам.

Через три роки після набрання законом чинності буде заборонено вносити будь-які зміни до реєстру щодо державних і комунальних підприємств, окрім випадків ліквідації, реорганізації, зміни керівництва, передання майна у Фонд держмайна чи процедур банкрутства.