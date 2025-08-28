Хозяйственный кодекс Украины утратил силу: что изменится

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Хозяйственный кодекс, принятый еще в 2003 году как альтернатива проевропейскому Гражданскому кодексу, фактически утратил актуальность и превратился в документ, который в основном состоит из отсылочных норм.

Переходный период

С 28 августа стартует трехлетний переходный период. В этот срок отдельные положения Хозяйственного кодекса будут оставаться в силе.

В течение первых шести месяцев этого периода все государственные предприятия должны быть реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью со стопроцентной государственной собственностью.

В случае, если уполномоченный орган не примет решение о трансформации или ликвидации государственного предприятия, правительство обязано передать его единый имущественный комплекс Фонду госимущества. Именно Фонд будет определять дальнейшую судьбу такого предприятия.

Что еще изменится

Закон также предусматривает реформу институтов хозяйственного ведения и оперативного управления, которые ранее определяли правовой режим имущества государственных предприятий. После завершения изменений останутся только две формы: право собственности и узуфрукт (безвозмездное владение и пользование государственным имуществом).

С момента вступления в силу закона больше нельзя будет создавать юридические лица в формах государственных или коммунальных предприятий (коммерческих, некоммерческих, казенных), совместных коммунальных предприятий, частных предприятий, дочерних структур, предприятий иностранных компаний или организаций граждан (религиозных, профсоюзных, кооперативных).

Таким образом, Украина переходит на упрощенную модель организационно-правовых форм, где остаются современные корпоративные структуры - акционерные общества, ООО и другие, соответствующие европейским стандартам.

Через три года после вступления закона в силу будет запрещено вносить любые изменения в реестр относительно государственных и коммунальных предприятий, кроме случаев ликвидации, реорганизации, смены руководства, передачи имущества в Фонд госимущества или процедур банкротства.