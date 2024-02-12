Госпіталізований глава Пентагону Остін передав обов'язки заступнику

За словами чиновника на брифінгу, Остін був доставлений у неділю у Національний військово-медичний центр Волтера Ріда для лікування "симптомів, що вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром".

Зауважимо, перед тим повідомлялося, що глава Міноборони Штатів зберігає функції та обов'язки свого офісу.

Разом з тим у Пентагоні розповіли про те, що заступник секретаря "готовий узяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно".

"Секретар Остін прибув до шпиталю, маючи при собі нетаємні та секретні системи зв'язку, необхідні для виконання його обов'язків", - йшлося у заяві Райдера кілька годин тому.

Зазначимо, що Кетлін Хікс не вперше отримує від глави Пентагону повноваження через проблеми зі здоров'ям в Остіна. Так, на початку січня вона також отримала право діяти від імені свого шефа під час минулої госпіталізації міністра напередодні Нового року.

Кетлін Хікс, заступниця міністра оборони США (фото: defense.gov)

Що відомо про Кетлін Хікс

Кетлін Енн Холланд Хікс обіймає посаду заступника глави Міноборони Штатів з 2021 року. Вона є першою жінкою, затвердженою Сенатом на цій посаді та є жінкою найвищого рангу, яка зараз служить у МОУ США.

Раніше вона була першою заступницею міністра оборони з питань політики під час адміністрації Барака Обами. До 2020 року працювала американським науковим радником і радником з національної безпеки, старшим віце-президентом і директором програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Що передувало

Напередодні ввечері стало відомо, що 70-річний глава Міноборони США Ллойд Остін знову був госпіталізований через проблеми з сечовим міхуром. Як розповів прес-секретар Пентагону Пет Райдер, усі керівні структури держави проінформовані про ситуацію.

Перед тим 15 січня міністра виписали з лікарні, і за кілька днів він повернувся до повноцінної роботи.

Нагадаємо, раніше у грудні минулого року, в очільника Пентагону виявили рак простати. 1 січня Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури.

Додамо, що Пентагон тоді оприлюднив інформацію про це лише за 4 дні після доправлення міністра до лікарні. Президент Штатів Джо Байден заявив, що з боку Остіна було помилкою не повідомити про свою госпіталізацію. Після цього Остін вибачився під час телевізійного брифінгу. 29 лютого він має дати свідчення перед Конгресом про цю ситуацію.