Госпитализированный глава Пентагона Остин передал обязанности заместителю

По словам чиновника на брифинге, Остин был доставлен в воскресенье в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для лечения "симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем".

Отметим, что перед тем сообщалось, что глава Минобороны Штатов сохраняет функции и обязанности своего офиса.

Вместе с тем в Пентагоне рассказали о том, что заместитель секретаря "готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется".

"Секретарь Остин прибыл в госпиталь, имея при себе нетайные и секретные системы связи, необходимые для выполнения его обязанностей", - говорилось в заявлении Райдера несколько часов назад.

Заметим, что Кэтлин Хикс не впервые получает от главы Пентагона полномочия из-за проблем со здоровьем у Остина. Так, в начале января она также получила право действовать от имени своего шефа во время прошлой госпитализации министра накануне Нового года.

Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны США (фото: defense.gov)

Что известно о Кэтлин Хикс

Кэтлин Энн Холланд Хикс занимает должность заместителя главы Минобороны Штатов с 2021 года. Она является первой женщиной, утвержденной Сенатом в этой должности и является женщиной высшего ранга, которая сейчас служит в МОУ США.

Ранее она была первым заместителем министра обороны по политике во время администрации Барака Обамы. До 2020 года работала американским научным советником и советником по национальной безопасности, старшим вице-президентом и директором программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

Что предшествовало

Накануне вечером стало известно, что 70-летний глава Минобороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации.

Прежде 15 января министра выписали из больницы, и через несколько дней он вернулся к полноценной работе.

Напомним, ранее в декабре прошлого года у главы Пентагона обнаружили рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Добавим, что Пентагон тогда обнародовал информацию об этом только через 4 дня после доставки министра в больницу. Президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации. После этого Остин принес извинения во время телевизионного брифинга. 29 февраля он должен дать показания перед Конгрессом об этой ситуации.