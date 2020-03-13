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Госпитализированы трое пассажиров, которые вернулись из Милана в Украину

Новости » Общество     13.03.2020 - 00:17
Госпитализированы трое пассажиров, которые вернулись из Милана в Украину
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Каждому пассажиру будет предоставлено направление в ближайшее время пройти тест на COVID-19

МОЗ Украины получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, направление самым быстрым временем пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.

"Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции", - сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, госпитализированные уже доставлены в Александровскую больницу.

В Минздраве вскоре сообщили, что по итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 было получено негативные результаты, то есть коронавирус в трех госпитализированных не обнаружен.
Госпитализированы трое пассажиров, которые вернулись из Милана в Украину

Ранее Украина уже закрыла авиасообщение за двумя итальянскими направления, на очереди - еще два.

"Остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они совершают последний рейс, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы вернуть украинцев", - сказал министр Криклий.

Напомним, сейчас в Италии находится как минимум один украинец, у которого подтвержден диагноз COVID-19. Еще 4 зараженных коронавирусом соотечественники находятся в Японии.

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