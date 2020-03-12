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За невыполнение постановления о карантине грозит уголовная ответственность, - Минздрав

Новости » Политика     12.03.2020 - 12:51
За невыполнение постановления о карантине грозит уголовная ответственность, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минздраве прокомментировали незакрытие школ в Харькове

В Министерстве здравоохранения предупредили, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса грозит уголовная ответственность. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом врач прокомментировал незакрытие школ на карантин в Харькове.

"Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. А Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина... это 100% будет административная и уголовная ответственность", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким превентивным мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что школы закрывать не будут.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Подчеркнем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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