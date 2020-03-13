ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Госпіталізовано трьох пасажирів, які повернулися з Мілану в Україну

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 00:17
Госпіталізовано трьох пасажирів, які повернулися з Мілану в Україну
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кожному пасажиру буде надано направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19

МОЗ України отримало список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі на корнавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. В разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

"Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції", - сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, госпіталізованих вже доставлено в Олександрівську лікарню.

Раніше Україна вже закрила авіасполучення за двома італійськими напрямки, на черзі - ще два.

"Залишається Мілан та Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останній рейс, щоб вивезти пасажирів, і залишається тільки Рим, щоб повернути українців", - сказав міністр Криклій.

Нагадаємо, наразі в Італії знаходиться як мінімум один українець, у якого підтверджений діагноз COVID-19. Ще 4 заражених коронавірусом співвітчизники перебувають в Японії.

МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Верховної ради  МОЗ подасть в Раду законопроект про пріорітетне розмитнення товарів для протидії короновірусу
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся