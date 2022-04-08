На госорганы Украины хакеры Armageddon совершили новую кибератаку

"Внимание! Новая кибератака группы Armageddon на государственные органы Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над компьютером и грозит кражей конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.

"Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon). Напомним, эта группа уже неоднократно совершала кібертаратаки как государственные органы, так и на страны ЕС", - отмечают в сообщении.

Специалисты предупреждают, что члены группы, среди прочего, используют Dynamic DNS сервис NO-IP. Поэтому необходимо обращать особое внимание на соединение с доменными именами, используемыми упомянутым сервисом.

Напомним, недавно Госспецсвязи предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины.

Добавим, в конце марта хакерской атаке подверглись украинские медиа.

Отметим, ранее в Киеве правоохранители заблокировали прокси-центр, который использовали хакеры для атаки украинских сайтов.

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