На держоргани України хакери Armageddon здійснили нову кібератаку

"Увага! Нова кібератака групи Armageddon на державні органи України. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про отримання нових небезпечних електронних листів з темою "№1275 від 07.04.2022", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk".

Його відкриття, у свою чергу, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.

"Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon). Нагадаємо, ця група вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як державні органи України, так і на країни ЄС", - зазначають в повідомленні.

Фахівці попереджають, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

Нагадаємо, нещодавно Держспецзв'язку попередила про нову кібератаку на держоргани України.

Додамо, в кінці березня хакерської атаки зазнали українські медіа.

Зазначимо, раніше в Києві правоохоронці заблокували проксі-центр, який використовували хакери для атаки українських сайтів.

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