Гособлигации станут более доступными: на первичный рынок допустили инвесткомпании

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно действующей редакции Положения об институте первичных дилеров участниками размещения облигаций внутренних государственных займов могут быть только банки. Однако сегодня есть много других торговцев ценными бумагами, которые создают значительный спрос на рынке государственных ценных бумаг и имеют возможность приобретать облигации во время проведения Минфином аукционов, но теряют конкурентное преимущество.

Постановлением устанавливается, что первичными дилерами смогут быть и финансовые учреждения, которые соответствуют установленным к ним требованиям, а не только банки.

Постановлением также вносятся уточнения срока торговли облигациями (в течение последнего года) и срока исполнения обязательства первичными дилерами для целей оценки (календарный год).