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Держоблігації стануть більш доступними: на первинний ринок допустили інвесткомпанії

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про інститут первинних дилерів. На первинний ринок облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) будуть допущені не лише банки.

Постанова ухвалена на засіданні уряду 10 березня, яке транслювалося на каналі в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до чинної редакції Положення про інститут первинних дилерів учасниками розміщення облігацій внутрішніх державних позик можуть бути лише банки. Проте сьогодні існує багато інших торговців цінними паперами, які створюють значний попит на ринку державних цінних паперів та мають можливість придбавати облігації під час проведення Мінфіном аукціонів, але втрачають конкурентну перевагу.

Постановою встановлюється, що первинними дилерами зможуть бути і фінансові установи, які відповідають встановленим до них вимогам, а не лише банки.

Також вносяться уточнення щодо строку торгівлі облігаціями (протягом - останнього року) та строку виконання зобов'язань первинними дилерами для цілей оцінювання (календарний рік).

Як повідомляло РБК-Україна, у 2020 році Національний банк розширив можливості купівлі державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні. Також НБУ удосконалив порядок адміністрування виплат за такими паперами.

Нагадаємо, Міністерство фінансів щотижня проводить аукціони з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Участь в аукціонах можуть брати лише банки.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниоблигацииОВГЗ
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