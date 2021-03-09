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Минфин сократил в два раза продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 17:58
Минфин сократил в два раза продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета Фото: гривна (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 марта 2021 года привлекло в государственный бюджет 5,230 млрд грн. Это более чем в два раза меньше, чем на предыдущем аукционе (11,499 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 29.09.2021 на сумму 550,7 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,03% годовых,
  • с погашением 02.02.2022 на сумму 1,272 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,62% годовых,
  • с погашением 12.10.2022 на сумму 1,910 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,96% годовых,
  • с погашением 19.04.2023 на сумму 1 240 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,80% годовых,
  • с погашением 22.05.2024 на сумму 1256 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,05% годовых.

Минфин сократил в два раза продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Напомним, в середине февраля портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов вырос до 102 млрд грн. Доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных бумаг превысила 10%.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

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